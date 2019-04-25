豹嫂回味老公寫冧歌

胡蓓蔚（豹嫂）前晚如常演出《流行經典50年》，但該節目抽起她和爆出偷食人夫醜聞的黃心穎合唱部份。



豹嫂解釋公司一向想找好多藝人合作，但一直未落實出席名單，只是上星期獲通知獨唱兩首歌，又直言認識黃心穎，大家是公司同事，但不評論有關事件。作為人妻的她對笑言不知道老公單立文可曾出軌偷食，因為人不可貌相，但老公日日去《愛‧回家》。當問到對老公的信心時，豹嫂笑言要講及二十多年前時連廣東話也未識講，老公為她唱片擔任監製，並為她寫歌曲《滿天飛》，「當時我真係唔識欣賞，參與今次節目有工作人員醒起有這首歌，練歌時終於意會到老公寫的意境，佢話當時已經有少少鍾意我，作歌時腦海盤旋着我嘅樣貌。」



