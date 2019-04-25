腹中BB性別賣關子 Kary聞佗B女即甜笑

吳雨霏（Kary）、林嘉欣和蔡卓妍（阿Sa）等昨晚出席公開活動。去年誕下兒子Asher的吳雨霏，日前於社交網站宣佈再懷孕喜訊，三年抱兩的她被問到是否佗B女時就封口，但眉開眼笑得好甜。



再佗B的Kary昨晚分享近況，自爆最辛苦的兩個月已過去，她說：「初初兩個月，由朝到晚會嘔又暈又腰痛，反而第一胎好輕鬆，乜都無！（性別不同？）唔知呢！我check了BB性別，到時大家咪知囉！」當追問腹中BB是否B女，她甜笑謂不知，認為BB是上天賜給禮物，男或女都開心。對於三年抱兩是否預計之內，她坦言驚喜，目標生兩個夠晒數。



曾經於電影《救命》跟許志安合作的林嘉欣，問到可有傳短訊安慰對方？她謂沒有，又表示對事件不會感驚訝，她說：「人愈來愈大，無乜嘢可以驚訝，依家全球暖化，北極都無冰，有乜好驚訝。」



