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復出撐自創品牌 范冰冰「膊」出位

2019-04-25 列印
■范冰冰露肩親身為自家面膜拍廣告。
■范冰冰連月與科研人員研發產品。
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　　內地女星范冰冰，去年5月因涉逃稅被捕，最終判罰款及補繳稅款高達逾8億元人民幣(約10億港元)後，神隱多時的她經過早前低調出席好友開設的美容院開張儀式，為復出幕前試水溫。日前，她終於在內地一個盛典活動正式露面，是逃稅風波後首度公開亮相，惹來網民紛紛狠批「罪犯」都可以復出。

　　不過，范冰冰未被網民的激烈反應嚇親，公開露面相隔一天後，有「面膜女王」之稱的她在個人網誌正式宣佈推出個人美容品牌。她創立品牌推出新面膜系列，並透過品牌官網發放宣傳照及影片，由她親自上陣，豪晒香肩做生招牌，並自稱為「品牌創始人」，打正旗號進軍美容界。

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