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紅姐亮相北京電影節 與後輩分享演出心得

2019-04-25 列印
■惠英紅以一身華麗打扮行紅地氈。
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　　惠英紅日前華麗現身「第九屆北京國際電影節」，為活動擔任「最佳男主角」的頒獎嘉賓。紅姐於活動當晚以一身高貴長裙亮相電影節紅地氈儀式，笑容燦爛盡顯大將之風。紅姐一直以來有數之不盡影視佳作，最近正熱播的無線新劇《鐵探》亦大獲好評，超班演技再次成為焦點。在電影節上，紅姐透露即將帶來一部讓大家意想不到的作品，令人相當期待。當晚紅姐也貼心指導一班後輩演員，她表示：「唯有相信堅持自己的熱愛，才能創造出銀幕上動人的角色。」

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