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﻿嘲Chilam身形似多啦A夢 袁詠儀狂掃瘦身產品 迫老公減肥

2019-04-25 列印
凍齡人妻 ■47歲嘅袁詠儀，近年來瘦咗又靚咗，加上留返長頭髮增添女人味，就算唔化妝，都好有仙氣。
大把quota ■袁詠儀買珍珠奶茶、煎釀三寶、燒賣等街頭小食，佢同阿仔都大把quota啦！
幸福肥 ■幸福肥嘅Chilam面圓圓，取車後接愛妻返家。
連體放閃 ■Chilam和靚靚行銅鑼灣放閃，愛妻買咗兩袋營養補充品和瘦身products等。
星級夫妻 ■星級夫妻友善和店員有講有笑，全無架子。
女人味 ■靚靚日前性感出騷，表示為着靚衫實行少食多餐收肚。
出軌零容忍 ■早前播出《妻子2》新一集中，靚靚大談夫妻相處之道，被問到如果老公「開小差」，佢即丟筷子嗌：「煮了他！」
父子好sweet ■復活節假，Chilam大晒和兒子魔童嘅溫馨父子照。
喜見女神 ■靚靚日前在飯局喜遇鍾楚紅，貼相後留言：「在這位女神的身上，看到、感受到的都是讓人着迷的智慧。」
吃貨家庭 ■靚靚日前應《妻子2》摷出3張兒子BB照，佢話照片「幾有趣，一家都是吃貨」。相中Chilam餵完阿仔飲嘢，再自己飲，勁sweet。
激罕水着 日前，Chilam夫婦搽晒成身泥漿，比堅尼下嘅靚靚身材好fit。
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        47歲嘅美魔女袁詠儀(靚靚)，日前喺社交網誌Po相，見佢一家三口同友人搽泥漿遊船河好Happy，照片中着上三點式泳衣嘅靚靚身材好fit，反而丈夫Chilam圓碌碌仲有小肚腩，難怪被老婆取笑身形似多啦A夢，起碼要減肥廿磅啦。日前下午，呢對娛圈模範夫婦恩愛喺銅鑼灣出巡，老公去揀名錶；愛妻就獨自去大手掃兩袋瘦身產品，希望靚仔老公回復model身形囉！

早前，Chilam透露今年終極目標係變瘦，皆因老婆靚靚瘦咗成日打擊佢，所以人夫的起心肝，要「瘦到讓人心疼嘅地步」，又揚言唔會再陪太太食Pancake！其後靚靚出活動時亦嘲老公身型似多啦A夢，並謂：「佢自己知自己事啦！起碼要減20磅，中央肥胖對健康唔係幾好，飲食勁唔夠自制，不過其他方面夠自制咪得囉！」而袁詠儀近排亮相內地真人騷《妻子的浪漫旅行2》時，率正性格引爆好多金句，其中被問到老公「開小差」（即愛上另一人時會點做？）靚靚即丟筷子嗌：「煮了他！」笑聲滿場。

「終極目標變瘦」

  不過現實中Chilam和靚靚相戀27年、結婚18周年，恩愛到痹啦！日前下午3時，呢對模範夫婦又例牌行銅鑼灣放閃。先見到素顏張太獨自在時代廣場shopping。靚靚在一間護膚品店內選購營養補充品、瘦身products等，照顧晒12歲高佻囝囝張慕童，以及要搣脂老公嘅需要。逗留半小時，靚靚滿載而歸，再行去對面錶舖搵老公。

外賣同乖仔兩份食

  原來Chilam早已坐在錶店揀鑽錶，兩公婆坐低再睇多陣，人夫似乎對一隻售價六位數字、鑲滿鑽石嘅鑽石錶好有興趣，試戴完再拎儀器仔細睇鑽石，搵到又淨到，最後笑晒口簽卡走人。之後，二人分道揚鑣，Chilam去取車；靚靚就去買珍珠奶茶、煎釀三寶、燒賣、魚蛋等街頭小食。買夠二人份量，老公要節食，無份啦！好明顯係買返屋企同阿仔慢慢歎啦！

採訪 : 李權威
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