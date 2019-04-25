﻿嘲Chilam身形似多啦A夢 袁詠儀狂掃瘦身產品 迫老公減肥

47歲嘅美魔女袁詠儀(靚靚)，日前喺社交網誌Po相，見佢一家三口同友人搽泥漿遊船河好Happy，照片中着上三點式泳衣嘅靚靚身材好fit，反而丈夫Chilam圓碌碌仲有小肚腩，難怪被老婆取笑身形似多啦A夢，起碼要減肥廿磅啦。日前下午，呢對娛圈模範夫婦恩愛喺銅鑼灣出巡，老公去揀名錶；愛妻就獨自去大手掃兩袋瘦身產品，希望靚仔老公回復model身形囉！



早前，Chilam透露今年終極目標係變瘦，皆因老婆靚靚瘦咗成日打擊佢，所以人夫的起心肝，要「瘦到讓人心疼嘅地步」，又揚言唔會再陪太太食Pancake！其後靚靚出活動時亦嘲老公身型似多啦A夢，並謂：「佢自己知自己事啦！起碼要減20磅，中央肥胖對健康唔係幾好，飲食勁唔夠自制，不過其他方面夠自制咪得囉！」而袁詠儀近排亮相內地真人騷《妻子的浪漫旅行2》時，率正性格引爆好多金句，其中被問到老公「開小差」（即愛上另一人時會點做？）靚靚即丟筷子嗌：「煮了他！」笑聲滿場。



「終極目標變瘦」



不過現實中Chilam和靚靚相戀27年、結婚18周年，恩愛到痹啦！日前下午3時，呢對模範夫婦又例牌行銅鑼灣放閃。先見到素顏張太獨自在時代廣場shopping。靚靚在一間護膚品店內選購營養補充品、瘦身products等，照顧晒12歲高佻囝囝張慕童，以及要搣脂老公嘅需要。逗留半小時，靚靚滿載而歸，再行去對面錶舖搵老公。



外賣同乖仔兩份食



原來Chilam早已坐在錶店揀鑽錶，兩公婆坐低再睇多陣，人夫似乎對一隻售價六位數字、鑲滿鑽石嘅鑽石錶好有興趣，試戴完再拎儀器仔細睇鑽石，搵到又淨到，最後笑晒口簽卡走人。之後，二人分道揚鑣，Chilam去取車；靚靚就去買珍珠奶茶、煎釀三寶、燒賣、魚蛋等街頭小食。買夠二人份量，老公要節食，無份啦！好明顯係買返屋企同阿仔慢慢歎啦！



採訪 : 李權威