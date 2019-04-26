炮製食物成份及房產地App ﻿何倍倩﻿﻿﻿﻿落力推廣食得健康﻿

「恒生新抱」何倍倩（Anina）有感朋友很年輕便患癌病，她覺得容易致癌的食物會增加患癌風險。兩年前她開始設計一個應用程式（app），只要經此app去scan食物，便會知道食物的成份和來源。究竟怎樣做到？原來她聯絡了很多大型的食物供應商，請他們將食物資料上載到app，再透過app去確認這些食物是否安全。她稱此app將於9月推出，並先在香港、台灣、北京和美國供大家免費下載使用。她的目標是5年內將app推廣至全球，希望真能幫到人。



撰文：李佩儀 攝影：李維隆 場地：竹竹日本料理



曾經營護膚品生意的Anina，有感健康食品往往被神化，通常是商家的一面之詞，消費者很難去確定，每當有問題時，都要經消費者委員會調查後才知道。究竟有沒有辦法在進食前知道食物的成份？她花了兩年時間構思一個app，「我係用blockchain（區塊鏈）去製作呢個app，只要資料上載咗就唔可以改或刪除，我哋仲會有審核團隊，包括lab同認證機構去check，仲可以chase到食品嘅源頭，知道係咪正貨。」她表示已聯絡了30多間供應商，而且不只有食物，還有護膚品、衣物、酒店和近代名畫等。



5年內推廣至全球



問她是否全部食品或產品都可以check到，她表示有join此app才認證到，所以她已積極聯絡更多的公司參與。為了此app，曾在大學主修數學和電腦的她，近年再到美國修讀兩個關於電腦和管理的碩士課程，她說：「呢兩年真係寫番好多電腦程式。」她記得最初由她一腳踢帶領3個人一齊做，至現時公司已有逾40個同事，並遍佈不同國家或地區，她說：「9月會推出，我有信心會成功，因為有朋友試用過覺得好好。」問她投資了多少錢時，她稱賺錢是其次，反而真的希望幫到人，「其實呢個係運動嚟，鼓勵公司畀心機去發展自己嘅食品或產品，唔好畀冒牌貨混水摸魚。」她的目標是5年內將app推廣至全球。



