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下月澳門開騷 ﻿軒仔加場門票極速售罄﻿

2019-04-26 列印
■張敬軒「Hinsideout」演唱會下月會在澳門舉行。
■張敬軒為答謝歌迷支持，澳門站會唱幾首sidetrack。
■張敬軒早前推出新歌《YOU》，並拍攝了MV。
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　　張敬軒去年在紅館舉行的「Hinsideout」演唱會叫好又叫座，下月25日決定移師澳門威尼斯人再開一場。早前門票開賣即被秒殺，很多歌迷都買唔到飛，主辦單位徇眾要求加開一場，昨早開賣後很快售罄並搞到網絡大塞車！

　　賣飛前一晚，軒仔在IG貼文表示，今次是第一次在澳門開四面台，由於大家反應好，他決定揀幾首sidetrack在演唱會上唱給大家聽，因軒仔經常睇到歌迷留言話鍾意聽sidetrack。

　　此話一出，昨日早上加場的門票一開賣，即搞到網絡大塞車，之後不斷有歌迷話入唔到個網、買唔到飛，隨後主辦單位就宣佈門票售罄。有歌迷在軒仔IG留言：「加十場都買唔到」、「給個機會讓我為你花錢得唔得」、「又撲唔到飛，好嬲」，十分搞笑。

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