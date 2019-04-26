下月澳門開騷 ﻿軒仔加場門票極速售罄﻿

張敬軒去年在紅館舉行的「Hinsideout」演唱會叫好又叫座，下月25日決定移師澳門威尼斯人再開一場。早前門票開賣即被秒殺，很多歌迷都買唔到飛，主辦單位徇眾要求加開一場，昨早開賣後很快售罄並搞到網絡大塞車！



賣飛前一晚，軒仔在IG貼文表示，今次是第一次在澳門開四面台，由於大家反應好，他決定揀幾首sidetrack在演唱會上唱給大家聽，因軒仔經常睇到歌迷留言話鍾意聽sidetrack。



此話一出，昨日早上加場的門票一開賣，即搞到網絡大塞車，之後不斷有歌迷話入唔到個網、買唔到飛，隨後主辦單位就宣佈門票售罄。有歌迷在軒仔IG留言：「加十場都買唔到」、「給個機會讓我為你花錢得唔得」、「又撲唔到飛，好嬲」，十分搞笑。



