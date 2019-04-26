何廣沛英雄救美 ﻿朱晨麗炒車脫險﻿

TVB藝員朱晨麗早前因拍攝新劇《法證先鋒IV》時不慎扭傷手肘甩骹，加上積勞成疾導致頸椎移位，雖然舊患未好，但她仍忙於為新劇《大醬園》開工。日前她拍攝踩三輪車送貨戲份時「炒車」，幸得何廣沛及時扶實架車避過受傷一劫，但足以令她嚇餐死。



朱晨麗在劇中飾演民初時期的醬園女工，經常要踩三輪車去送貨，為求逼真及配合劇情，她踩的三輪車非常舊，她形容：「由於我冇踩過三輪車，覺得好難控制。」回想「炒車」一刻，她猶有餘悸說：「嗰場我要踩住三輪車落斜路兼轉彎，正式埋位前，導演陪我練習就出事。」



劇情講坐在朱晨麗後面的何廣沛拍一拍她叫停車，點知她就撞車，幸好何廣沛反應快跳落車扶實，避過受傷一劫。多得導演之後繼續有耐性地陪她練習很多次，最後拍攝得好順利，但她稱拍攝時仍然好驚。



