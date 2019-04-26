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﻿感激伯樂提攜拍《鐵探》 蔣祖曼泰臣開心有發揮

2019-04-26 列印
■同門的Joman和泰臣原來拍劇以來好少同彭，他們希望下次有機會演對手戲，仲話最好預埋同公司的周俊偉一齊拍。
■周俊偉、泰臣和Joman都好期待跟蘇嘉敏（左二）這個伯樂再合作。
■Joman演的越南幫卧底「Iris」同楊潮凱及梁競徽這段三角關係相當複雜。
■Joman首度跟前輩吳廷燁合作，大讚對方氣場好勁，但拍落其實好nice。
■周俊偉（左一）14年在港視劇集《警界線》擔正演「蔡鷹揚 」。
■14年，Joman首同蘇嘉敏合作港視劇集《警界線》飾演「方藻文」。
■泰臣（右二）在《使徒2》首次唔搞笑，演跨國洗黑錢集團首腦「King」。
■泰臣最開心扮演「孝哥」可以喪開槍，超過癮。
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        蔣祖曼（Joman）和泰臣都有份參與劇集《鐵探》演出，Joman演的越南幫卧底「Iris」，以及泰臣扮的販毒集團頭目「孝哥」，同樣相當搶鏡。其實兩人並非TVB親生仔女，但接連拍過不少TVB劇，他們好感激《鐵探》執行監製蘇嘉敏這伯樂提攜，更將兩人的特質盡量發揮，譬如Joman可以演「雌雄同體」角色，而泰臣其實唔使搞笑一樣掂。

        Joman早在港視時，已開始跟蘇嘉敏合作《警界線》，《鐵探》已是第5度合作，蘇嘉敏謂Joman有種特質是其他女演員少見，「我第一次見佢係做舞台劇攝影時，嗰時已經覺得佢好特別，佢好似雌雄同體咁，佢唔係超級靚女，但好有吸引力，又會有啲男性特質喺度。」

展現女性化

  至於泰臣這個演藝學院師弟，蘇嘉敏早已睇好他不限於演喜劇，「佢演藝出身當然唔會淨係識搞笑，嗰次《使徒行者2》跨國洗黑錢集團首腦『King』一樣演得好好。」

  對於被蘇嘉敏力讚，Joman好開心有人欣賞，而且今次在《鐵探》角色亦有突破，「其實 Carman（蘇嘉敏）每次搵我演嘅角色都好有發揮，好似今次『Iris』同楊潮凱及梁競徽（烈唯）都有感情戲，呢個三角關係有真愛亦有卧底攞料成份係幾特別，同埋今次好難得唔再係咁男性化，會染粉紅色頭髮同埋着啲性感衫，希望觀眾會接受到我咁女性化嘅一面啦！」

想同周俊偉合作

        至於泰臣就坦承當初《使徒2》演「King」也有擔心，「觀眾睇開我搞笑，突然做黑社會頭目唔知大家接唔接受到嘛！好彩有 Carman同監製蘇萬聰佢哋畀咗信心我，所以今次《鐵探》再演「孝哥」更好玩，特別係有機會畀我開槍，仲要係連還開嗰種，真係好過癮㗎！」蘇嘉敏又謂有機會好想再跟Joman和泰臣同公司的周俊偉合作，「嗰時《警界線》可能行得太前同埋播出平台關係，希望再同周俊偉合作會有更好成績。」周俊偉亦說：「其實o依家大家睇劇習慣都唔同晒，都好期待再拍電視劇。」

採訪：杜淑霞 服裝：Cynthia & Xiao（蔣祖曼）

髮型：Haffman Cheng（蔣祖曼+泰臣）

化妝：Jess Yung（蔣祖曼+泰臣）

場地：The AIR（The ONE）
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