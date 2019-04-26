粉絲等9粒鐘接放工 李敏鎬退役再戰娛圈

31歲「韓國男神」李敏鎬前年完成韓劇《藍海傳說》後，入伍服役擔任公益兵，兩年期滿昨日退伍，所屬事務所透露，李敏鎬選擇低調退伍，不會舉行特別儀式。眾多來自世界多地的粉絲，聞風飛抵韓國迎接偶像，並在李敏鎬服役的單位外等候。



戴上口罩的李敏鎬昨早上班看見粉絲和傳媒在外守候，即親民地向大家揮手，又鞠躬感謝粉絲到來探望。他進入服役的單位後，門外粉絲不管日曬雨淋，仍高舉橫額繼續留守。苦等9小時後，李敏鎬準時下班，他步出服役單位一刻，粉絲們歡喜若狂。李敏鎬拉低口罩再與粉絲和傳媒揮身及鞠躬道謝，但未有停下來接受訪問。據知，李敏鎬已有超過10部劇本在手，但他仍在挑選中，未太心急復出幕前。



圖：網上圖片



