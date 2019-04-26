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學整壽司冧Fans 洪卓立滿手「黐飯」惹笑

2019-04-26 列印
■洪卓立跟日籍師傅學整壽司，過程相當「論盡」。
■洪卓立笑言到時買壽司請Fans食就算數。
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　　洪卓立（Ken）近日推出新歌《數寄屋橋次郎》，更安排在5月5日親手整壽司給Fans食。日前他專程去跟日籍壽司師傅學整壽司，雖然有翻譯人員在場，但Ken堅持自己「翻譯」，結果一開始整卷物，Ken就搞到成手黐滿飯；好不容易整好卷物，他拎上手對住鏡頭大晒自己成果時，點知搞到卷物入面粒蛋跌咗出嚟，相當「論盡」。

　　最後要由師傅畀分，10分滿分，但阿Ken只得兩分，因此被取笑有好大的進步空間。就連阿Ken自己都慘不忍睹，笑言不如到時自己出錢請Fans食就算。

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