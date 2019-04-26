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《復仇者4》開畫收2000萬「星爵」下周襲港勢掀哄動

2019-04-26 列印
■一眾Marvel超英，近期頻頻撲撲到處宣傳《復仇者4》。
■「星爵」下周二訪港出席活動，到時一定吸引粉絲追星。
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　　全球矚目的《復仇者聯盟4：終局之戰》前日在香港上映，即出現全城瘋狂搶睇戲現象，有戲院更加開早上6時場及8時場，同樣座無虛席。根據香港票房有限公司提供的資料顯示，《復仇者4》香港首日票房高逾2,087萬元，創下香港開畫票房紀錄，及單日票房紀錄；破了上集《復仇者聯盟3：無限之戰》單日收逾1,586萬元的紀錄。

　　至於內地亦同樣瘋狂，首日票房高達8.8億人民幣，有預計指《復仇者4》內地最高可收48億，但開畫當日網上立即湧現偷拍盜版，劣質畫面兼插播色情或賭網廣告，網民議論紛紛；亦有傳內地有一女子觀影過度激動被送院。昨日有消息指，「星爵」基斯柏特將於下周二訪港，相信會吸引大批影迷追星。

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