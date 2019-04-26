﻿炎夏福利 最大方老闆娘 何超蓮晒靚髀吸客

有「最索千金」美譽的賭王三房千金何超蓮，佢檔自家台灣牛肉麵唔經唔覺開業一周年，靚靚老闆娘話下半年會在九龍區開一間分店。日前晚上，紮咗個髻，穿型格爛牛仔hot pant，露出一對白滑靚髀嘅超蓮牛肉麵舖事事親力親為，招呼朋友食牛肉麵之餘，亦不時在舖內行嚟行去，店外輕易望到超蓮坐鎮，吸客好方法。



超蓮呢排應該好開心，除咗麵店開業一周年外，又做咗姑媽，孖生細佬猷啟個女Tittania都已經一歲，因為猷啟公開做咗老竇，替佢保守秘密成年嘅超蓮終於可以出聲，一講起小侄女就停唔到，「我哋都一直希望低調，希望侄女可以喺安靜環境長大，佢好可愛，白雪雪、鼻高眼大、手長腳長，我爸媽都高，細佬同我都係孖生，唔知點解我會矮啲？姪女細個都幾似我，o依家又好似唔太似。」



老闆娘好落力



超蓮得27歲，單身咗一段時間嘅佢話唔急拍拖，擇偶條件亦好簡單，「性格要好、孝順、善良，最特別係手指要靚，最怕男仔有咬手指習慣。」符合上述要求嘅男仕，麵鋪係銅鑼灣㗎咋，同埋，超蓮經常喺鋪坐鎮。



超蓮的表情包



日前晚上，着白Tee加型格爛牛仔hot pant嘅超蓮現身銅鑼灣廣場附近，見佢獨自上咗一幢大廈，十多分鐘後同兩女友人落樓，再行十多分鐘到牛肉麵店，招呼朋友坐低後，超蓮就幫手落Order，無幾耐再有一位朋友加入，三客人一老闆坐埋又食又傾成粒鐘。四女吹水團傾得好投契，本來紮髻嘅超蓮講到興奮時勁多表情，又突然拆走個髻，然後係咁笑非常開心，見佢同朋友聯誼時都不時行出行入，雖然當日天氣唔算太熱，但現場氣溫應該幾高，因為着熱褲嘅超蓮實在好Hot。



採訪:梁志明、李維隆



