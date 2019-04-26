曼城勝出英超曼徹斯特打吡重上榜首，但利物浦在個人獎項中先聲奪人，但據報中堅華基爾雲迪積克勢當選英格蘭球員先生。此子揚言全力助紅軍勝出餘下比賽保一絲爭標希望，下月中歐聯大戰巴塞隆拿也好，今晚主場對哈特斯菲爾德三分志在必得。（Now621台周六凌晨3:00直播） 英超完成三十五輪後紅軍一分落後藍月爭標形勢被動，但據《每日郵報》報道利物浦中堅雲迪積克將於周日奪英格蘭球員先生算是為球隊沖喜，領隊高普亦指球員先生連續兩屆由紅軍的穆罕默德沙拿和雲迪積克奪得的話，證明球隊的發展方向正確。雲迪積克懶理個人獎項，只管助紅軍爭勝：「我們必須勝出餘下三輪聯賽，這亦是我唯一關注的。」 客軍...

2019-04-26