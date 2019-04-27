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﻿楊盼盼換完股骨康復中

2019-04-27 列印
■劉鳳屏由老公陪同下首度出席聚會。
■盼盼姐撐着枴杖現身晚宴。
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　　楊盼盼、劉鳳萍夫婦、鄧英敏、吳麗珠、黃錦燊、陳百祥夫婦前晚出席「EYT2019好友會聯歡晚宴」。

　　撐着枴杖前來的盼盼姐透露，早年轉做幕後走路較多導致勞損，早前在台灣進行換股骨手術，現正康復中，「現在走路比以前好，之後連左邊股骨也會更換，之前一直不敢做，因為怕手術後行不到，現在證明決定是對的。」醫生亦告訴她，手術後仍可做吊威吔等動作鏡頭，「都是留給後生去做，我主要做設計動作及策劃工作。 」另外，近年定居加國的劉鳳屏陪老公返港出席母校校慶，這晚見到很多好朋友，感到十分高興。
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