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﻿男友備戰考專科醫生試 盈盈外遊：唔好騷擾佢

2019-04-27 列印
■今集有鄧佩儀、譚凱琪及陳凱琳任嘉賓。
■馮盈盈預告將發佈泳衣相派福利。
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　　鄧佩儀、譚凱琪及陳凱琳前晚錄影擔任無線節目《娛樂大家》嘉賓。鄧佩儀最近忙於拍攝新劇《降魔的2.0》，但因跟馬國明很少戲份而感到可惜，「佢係一個好好嘅前輩，會主動打招呼，有好溫暖嘅笑容。」

　　節目主持馮盈盈剛殺青新劇《極度怪咖》，稍後會跟女友人去旅行，屆時或會分享泳衣相。問為何掉底男友「寶寶」？她笑說：「佢31歲人都仲要溫書，因為要準備專科醫生考試。作為好女友要全力支持佢，就係出去玩，離開香港唔好騷擾佢，唔好阻住佢。」
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