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﻿伍允龍「朱古力」搶鏡 展鵬忙湊女操肌見暈

2019-04-27 列印
■展鵬這天身形，明顯輸給山聰和伍允龍。
■同場仲有劉穎鏇、王君馨、元秋和唐詩詠。
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　　陳展鵬、陳山聰和與伍允龍昨日為新劇《唐人街》拍攝打鬥戲份，三人更半裸晒肌肉現身，以伍允龍的八塊「朱古力」腹肌最搶眼，將陳展鵬完全比下去。伍允龍透露由劇集開拍已開始操肌，為了肌肉線條更突出，已「脫水」兩日。山聰則自言只「脫水」一日，不敢像伍允龍般搏命。山聰謂：「日前到泥涌一個沙灘拍打鬥戲，辛苦到想死呀！只可以不停漱口補充水份，拍完打戲終於可以食菠蘿油喇！」伍允龍聞言即高呼要吃叉燒飯。展鵬直言因忙湊B女而沒時間操練，只能盡力而為，又試過山聰及伍允龍的方法，因體脂過低已見暈。問到拍完後會否保持操肌？山聰表示一定會繼續；Philip則耍手擰頭，笑言要主力操手指肌肉，皆因要瘋狂打機。
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