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郭晶晶誕幼女霍啟剛貼相報喜

2019-04-27 列印
■霍啟剛早前與郭晶晶及長子到二澳村一嘗田園生活。 資料圖片
■霍啟剛昨日在微博分享三位子女的照片。
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　　跳水皇后郭晶晶自2012年下嫁霍啟剛後，努力為霍家繼後香燈，二人育有一對兒女中曦及中妍，已湊成「好」字。不過昨日有報道指郭晶晶懷了第三胎，當媒體向啟剛父親霍震霆求證，他開心透露又再抱孫，指晶晶已誕下女兒，至於改名方面，霍震霆稱可以一家商量。

　　到了傍晚，霍啟剛親自在微博報喜，除了貼上三個小朋友的照片外，又寫上：「最快樂的就是看着孩子一天一天長大！家裏不久前又增添了一名小成員，每天都特別熱鬧！都幸幸福福，快快樂樂的！還記得6年前剛當爸爸的感覺，時間過得很快，孩子已經是兩個妹妹的榜樣了！哥哥姐姐都很乖，很愛很照顧妹妹，懂得分享，互相遷就！」

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