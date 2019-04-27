﻿偷食穿煲停工作 黃心穎現身洛杉磯 封口上的士急遁

「安心偷食」事發至今個多星期，被指姣媾人夫許志安的黃心穎一直潛水，除了在社交網發文道歉外，一直未有現身，昨日有傳媒拍到心穎原來秘密避走美國，她與友人現身洛杉磯國際機場，戴上Cap帽及口罩的心穎面對記者提問，一概不回應，最後她與友人搭的士急急離開。



黃心穎自上周二（16日）爆出「安心偷食」後，一直沒有露面，只在社交網發文道歉，但未有提到許志安及鄭秀文。而閉關在家的心穎被指以淚洗面，情緒低落，所有工作要即時煞停，演藝前途似乎凍過水。相隔10日後，昨日心穎終於被傳媒捕獲她現身美國洛杉磯國際機場，似乎想返回出生地美國避靜；亦有網民嘲諷她「逃亡」到美國，暫避風頭。



潮牌「偷食Look」包到冚



昨早一身潮牌悠閒打扮的心穎，跟一名女友人步出洛杉磯機場閘口，身穿黑色衞衣的她戴著黑色Cap帽，更戴著當日攬啜安仔的同款口罩，Cap帽上有「Still Moving Under Gunfire」，意指在槍林彈雨下依然前進，莫非正是她現時的心境寫照？而這頂Cap帽出自新加坡歌手林俊傑（JJ）的品牌，早前心穎都有戴過，似乎是她的心頭好。



而心穎面對記者所有提問，包括跟馬國明是否依然為情侶關係，以及會否擔心







前途時，一概沒有回應，只見她以手拉低Cap帽，拖着行李急步向前走，其後心穎跟友人往等的士，等了約五分鐘即急急腳上車離去。



詩詠指馬明：沒一點愁緒



另外，唐詩詠昨日在電視城拍攝劇集《唐人街》，對於被過氣港男梁裕恆抽水還擊她，指她情史多籮籮兼「有苦自己知」，詩詠說：「不值一回，（有嬲她嗎？）娛樂圈有好多人評論，不需要理會，最重要是做好自己。」談到契哥馬國明的心情，詩詠稱他心情不錯，剛剛於化妝間遇到馬明、元秋及黃嘉樂，四人更來個合照，她說：「他（馬明）心情好好，好歡容，沒有一點愁緒。」



自從心穎出事後，一直行蹤成謎，有指她為避在樓下守候的傳媒，到澳門與二家姐黃心妙生活，再轉到美國，不知是否因心穎已經離港，大家姐心美和心妙昨日不約而同更新了社交網站，心美上載了藍天相，而心妙則貼了四張有笑容的相片。



本報記者



