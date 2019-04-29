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離婚後火速結新歡 Adele酒吧攬啜鬍鬚男

2019-04-29 列印
■Adele被指火速攬啜貌似前夫的新歡。 資料圖片
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　　30歲英國天后Adele日前宣佈與丈夫Simon Konecki結束三年多的婚姻，立即火速另結新歡，被目睹在紐約酒吧攬啜一名貌似前夫的鬍鬚男，因而被取笑對這類型男士情有獨鍾，據知二人已約會多次。

　　回復單身的Adele似乎很享受無拘無束的生活，月前已被發現與珍妮花羅倫絲，到紐約一同志酒吧狂歡，不過有指Adele目前只想拍散拖，因要專心照顧7歲大囝囝Angelo。

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