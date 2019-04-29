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堀北真希為山本耕史再誕B

2019-04-29 列印
■堀北真希為山本耕史再誕第二胎。
■女神堀北真希婚後退出藝能界，專心做媽咪了。
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　　日本男星山本耕史昨在東京出席活動，大爆太太堀北真希已誕下他們的第二胎，對於孩子的出生日期，他表示︰「雖然不能明確地說日期，就在她說『馬上快要生了』的時候就已經生下來了。如果說謊的話我會很困擾的，希望大家不要這麼固執地想知道。」他又指太太產後很健康。

　　山本被問到會否想要第三胎，他稱沒有特別考慮過要幾多個小朋友，但都是天賜的禮物，他只想健康地與小朋友一起生活。圖：資料圖片

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