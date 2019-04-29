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多謝太太取笑似叮噹 ﻿Chilam﻿﻿宣佈成功減磅﻿

2019-04-29 列印
■Chilam不覺得瘦就是美，健康最緊要。
■Ali透露6月開新劇。
■新婚沈卓盈享受二人世界，謂造人計劃隨緣。
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　　張智霖(Chilam)、李佳芯(Ali)及沈卓盈等昨日出席馬場活動。曾學騎馬的Ali笑言想做馬主；而Chilam笑言要多謝太太取笑他肥到似叮噹（多啦A夢），已成功減了4、5磅。

　　Chilam自爆早前遭太太袁詠儀取笑「肥到似叮噹」，故積極減肥中，已減了4、5磅，相信已除去「叮噹」之名。他笑言要多謝太太激勵，要不然再肥下去便要轉戲路，但不覺得瘦就是美，健康最緊要。

　　Ali謂，繼買樓後另一個目標就是做馬主，她說：「我想跟馬一齊住，除非像王祖藍一樣有個皇宮，會以此為目標。」她表示6月會再拍劇，但並非頂替因「安心偷食」而被「雪藏」的黃心穎，認為取代不了對方。談到她在社交網站上載全家戴口罩慶生的照片，被網友質疑抽「安心」水，Ali馬上呼冤，只是想保護家人才用apps加口罩。

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