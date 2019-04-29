﻿myTV Gold beIN SPORTS 歐聯歐霸4強對決 Ani-One Animax超強動漫點播

本周歐聯4強賽事首回合將於4月30日深夜展開，4強分別是熱刺對阿積士及巴塞隆拿對利物浦；而歐霸4強阿仙奴對華倫西亞及法蘭克福對車路士亦會於5月2日深夜爭逐決賽席位，歐聯、歐霸四強對壘，奪冠之路，一觸即發。而Ani-One動漫點播專區及Animax頻道亦新推緊貼日本點播及播放的動漫《八月的棒球甜心》、《Fight League交鋒聯盟》及《一拳超人》。



myTV Gold特設beIN SPORTS 專區，球迷可以直接從專區內睇到各場精采賽事及重溫。唔想錯過任何一場賽事就記得黐實myTV Gold！除此之外球迷更可使用3小時回看功能，趕唔切睇都唔使怕。而部份賽事除咗英語旁述外，更提供粵語選擇。



myTV Gold beIN SPORTS MAX頻道直播精選賽事：



歐洲聯賽冠軍盃 4強賽事首回合



4月30日（星期二）深夜2點55分



beIN SPORTS MAX (CH. 303) / beIN SPORTS 專區 [粵/英] 旁述



熱刺對阿積士



5月1日（星期三）深夜2點55分



beIN SPORTS MAX (CH. 303) / beIN SPORTS 專區 [粵/英] 旁述



巴塞隆拿對利物浦



歐洲足協歐霸盃 4強賽事首回合



5月2日（星期四）深夜2點55分



beIN SPORTS MAX (CH. 303) / beIN SPORTS 專區 [粵/英] 旁述



阿仙奴對華倫西亞



5月2日（星期四）深夜2點55分



beIN SPORTS MAX 2 (CH. 800) / beIN SPORTS 專區[粵/英] 旁述



法蘭克福對車路士



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**頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。



**賽事、對戰隊伍、播放日期及時間如有更改，以頻道實際播放為準。



myTV SUPER動漫速遞



節目：《八月的棒球甜心》



賣點：緊貼日本點播



播放時間：逢星期一上架 (共12集)



節目內容：在市立里濱高中上學的有原翼，創立了女子硬式棒球部。加入棒球部的有第一次接觸棒球，或曾經放棄過，以及不斷挑戰極限的少女們，她們時而爭執、競爭，又互相支撐着。



節目：《Fight League交鋒聯盟》



賣點：緊貼日本點播



播放時間：逢星期四上架 (共26集)



節目內容：交鋒聯盟是鬥士們夢寐以求的頂點之戰。GGG戰區中的「機巧一族盃」，鬥士們正展開激鬥。少女板手．G．蓮琪所率領的「渦流」，也是其中一支追夢隊伍。一位神秘少女在熱鬥時闖入，將改寫蓮琪、渦流以及GGG的命運。



節目：《一拳超人》



賣點：緊貼日本播放



播放時間：逢星期三晚十點半(共24集)



播放頻道：Animax (CH.504) / 亦可於翌日SONY點播區內重溫



節目內容：一部動作喜劇，講述只需一拳就能擊倒敵人的強者琦玉的故事。



撰文：廖思慧