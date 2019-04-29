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﻿myTV Gold beIN SPORTS 歐聯歐霸4強對決 Ani-One Animax超強動漫點播

2019-04-29 列印
歐聯4強 4月30日（星期二）深夜2點55分 beIN SPORTS MAX (CH. 303) 熱刺對阿積士
歐聯4強 5月1日（星期三）深夜2點55分 beIN SPORTS MAX (CH. 303) 巴塞隆拿對利物浦
歐霸4強 5月2日（星期四）深夜2點55分 beIN SPORTS MAX (CH. 303) 阿仙奴對華倫西亞
歐霸4強 5月2日（星期四）深夜2點55分 beIN SPORTS MAX 2 (CH. 800) 法蘭克福對車路士
Ani-One動漫點播專區
Animax頻道(CH.504) / SONY點播區
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　　本周歐聯4強賽事首回合將於4月30日深夜展開，4強分別是熱刺對阿積士及巴塞隆拿對利物浦；而歐霸4強阿仙奴對華倫西亞及法蘭克福對車路士亦會於5月2日深夜爭逐決賽席位，歐聯、歐霸四強對壘，奪冠之路，一觸即發。而Ani-One動漫點播專區及Animax頻道亦新推緊貼日本點播及播放的動漫《八月的棒球甜心》、《Fight League交鋒聯盟》及《一拳超人》。

　　myTV Gold特設beIN SPORTS 專區，球迷可以直接從專區內睇到各場精采賽事及重溫。唔想錯過任何一場賽事就記得黐實myTV Gold！除此之外球迷更可使用3小時回看功能，趕唔切睇都唔使怕。而部份賽事除咗英語旁述外，更提供粵語選擇。

myTV Gold beIN SPORTS MAX頻道直播精選賽事：

歐洲聯賽冠軍盃　4強賽事首回合

4月30日（星期二）深夜2點55分

beIN SPORTS MAX (CH. 303) / beIN SPORTS 專區 [粵/英] 旁述

熱刺對阿積士

5月1日（星期三）深夜2點55分

beIN SPORTS MAX (CH. 303) / beIN SPORTS 專區 [粵/英] 旁述

巴塞隆拿對利物浦

歐洲足協歐霸盃　4強賽事首回合

5月2日（星期四）深夜2點55分

beIN SPORTS MAX (CH. 303) / beIN SPORTS 專區 [粵/英] 旁述

阿仙奴對華倫西亞

5月2日（星期四）深夜2點55分

beIN SPORTS MAX 2 (CH. 800) / beIN SPORTS 專區[粵/英] 旁述

法蘭克福對車路士

**全新推出嘅myTV Gold，包攬體育、紀實、電影、劇集娛樂、兒童、動漫、TVB、新聞財經節目內容，每月$148睇晒，即到2399-9666查詢優惠詳情！

**頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。

**賽事、對戰隊伍、播放日期及時間如有更改，以頻道實際播放為準。

myTV SUPER動漫速遞

節目：《八月的棒球甜心》

賣點：緊貼日本點播

播放時間：逢星期一上架 (共12集)

節目內容：在市立里濱高中上學的有原翼，創立了女子硬式棒球部。加入棒球部的有第一次接觸棒球，或曾經放棄過，以及不斷挑戰極限的少女們，她們時而爭執、競爭，又互相支撐着。

節目：《Fight League交鋒聯盟》

賣點：緊貼日本點播

播放時間：逢星期四上架 (共26集)

節目內容：交鋒聯盟是鬥士們夢寐以求的頂點之戰。GGG戰區中的「機巧一族盃」，鬥士們正展開激鬥。少女板手．G．蓮琪所率領的「渦流」，也是其中一支追夢隊伍。一位神秘少女在熱鬥時闖入，將改寫蓮琪、渦流以及GGG的命運。

節目：《一拳超人》

賣點：緊貼日本播放

播放時間：逢星期三晚十點半(共24集)

播放頻道：Animax (CH.504) / 亦可於翌日SONY點播區內重溫

節目內容：一部動作喜劇，講述只需一拳就能擊倒敵人的強者琦玉的故事。

撰文：廖思慧
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