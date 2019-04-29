﻿原諒老公後再撰文訴心聲 Sammi分享近照：不回望，向前看

鄭秀文（Sammi）飽受丈夫許志安出軌之痛，經歷了「安心偷食」十多日陰霾，昨日首度在社交平台上載近照，以天氣比喻心情，發長文與關心她的粉絲分享；相中所見，Sammi雖然化濃妝，但看來臉帶憔悴，並坦言要「向前看」及「不會再談論此事」。



鄭秀文（Sammi）在「安心偷食」事發兩天後（4月18日）曾發了一篇有關原諒的文章，但就從未露臉。昨日終首度在網上上載近照及撰寫長文，雖然相中的Sammi化上濃妝仍難掩憔悴神情，她貼文：「並沒有甚麼魔法，甚麼一夜變藍天，但恩典夠用。過去這星期香港天氣都帶陰帶雨帶雷，上星期有一夜晚，天空更忽然一下子被暗黑籠罩，那股黑竟比黑更黑，烈風暴雨好像咆哮，那麼的令人畏懼。今天終於稍微放晴，天空似鬆了一口氣，我相信藍天會回來……請見諒，不會再談論此事。不回望，向前看。讓時間一步步帶領。」



Sammi亦貼了一張正在萌芽的植物照片，並留言道「Don't go through life，GROW through life」正能量滿瀉。至於Sammi的丈夫許志安則因出軌醜聞全面暫停工作，原定有份出席前晚的《第23屆全球華語榜中榜暨亞洲影響力大典》頒獎禮，亦因此取消。



祖兒連奪兩大獎



此外，容祖兒在前晚的榜中榜頒獎禮上，連奪「亞洲影響力最受歡迎女歌手」及「亞洲音樂風尚大獎」，她更穿上魚網透現Bra Top領獎，十分性感。不過，祖兒在後台受訪時就加了外套收起性感，她謂：「我還未到好Fit的狀態，台上有燈光還可以呃吓人，但台下就唔夠勇氣，等我再Fit啲，到8月的演唱會時才性感無極限。」



楊千嬅老公丁子高有份出席「安心偷食」事發前飯局，前晚千嬅現身頒獎禮時表示：「佢（丁子高）做公關，經常有飯局，但當然係屋企飯最好食，因為最重要食得健康。」