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﻿慘被偷食妹心穎拖累 黃心美避記者走後門

2019-04-29 列印
■千嬅戲言老公丁子高最愛食屋企飯。
■祖兒以魚網透視Bra Top現身頒獎禮，認真性感。
■黃心美避開傳媒入場，與森美任活動司儀。
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　　自爆出「安心偷食」後，黃心穎被指姣媾人夫許志安後，形象插水，不得不走佬返回出生地美國，連帶家姐黃心美的工作也受影響。昨日心美跟曾與心穎傳緋聞的森美，為馬會活動任司儀，但心美為避開記者行另一門口，可能怕被記者問到口啞啞；反而森美大方從正門離開，並企定定讓記者拍照。
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