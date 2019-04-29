﻿獨愛異地戀 (車立)中擁吻 密會斷正 超蓮認戀30歲男神竇驍

2010年憑主演張藝謀電影《山楂樹之戀》一炮而紅的30歲男神竇驍，近日被拍得與神秘「粉紅女」飯局兼拖手回酒店，二人更在(車立)中情不自禁擁吻。昨日，驚爆竇驍的新女友正是被譽為「最索千金」的27歲賭王三房千金何超蓮。事後二人夾好時間，大方在社交網站以同一留言「哈哈哈～ hi Babe狗糧狗糧」公開戀情，閃到暈！



賭王何鴻燊三房千金何超蓮，自從15年與台灣歌手吳克羣甩拖後，索千金先後與霍啟山、方力申等傳緋聞，但伊人近年樂做善事又忙打理牛肉麵店生意，享受單身！



不過，昨日內地驚爆超蓮與男神竇驍拍拖，更拍得二人拖手飯局兼在電梯擁吻，令「超竇戀」正式曝光！能贏得超蓮芳心的竇驍，據IMDb（網路電影資料庫）網頁指出，竇驍生於西安，後移民加拿大。6呎高又靚仔的竇驍才華多多，08年考入北京電影學院表演系，主修攝影，並展開演藝之路，曾演出電影《山楂樹之戀》、《大追捕》、《破風》等，17年在《楚喬傳》中飾演燕洵再度走紅。



融入女友朋友圈



二人昨日下午前後腳在微博宣佈戀情，竇驍先行留言說：「哈哈哈～ hi Babe狗糧狗糧。」未幾超蓮亦發出同樣post，實行「夫唱婦隨」，甜蜜派「狗糧」閃死一群「單身狗」！「超竇戀」認愛後，跟超蓮以「男女朋友」相稱的鄧紫棋（G.E.M.）也留言祝福，超蓮取笑G.E.M.變了「前度男友」。當G.E.M到竇驍微博留言「吩咐」他對超蓮好一點時，竇驍即回覆說：「會啦會啦，我會照顧好你老婆的。」超蓮再回覆說：「我為甚麼有點想哭。」足證竇驍早已融入超蓮的朋友圈。



其實「超竇」上月曾一同出席品牌活動，更不避嫌當眾攬攬。而網上同時傳出竇驍的微信頭像已轉為情侶晒心相，愛得甜蜜！不過，有網友翻出竇驍曾與賭王四房公子、超蓮弟弟猷君的現任超模女友奚夢瑤傳緋聞，當時二人解釋只是「好兄弟」。對於備受網民祝福的「超竇戀」，方力申昨日出席活動時大方送祝福，但尚未親自恭喜超蓮，又謂事前不知對方有新戀情。他再三澄清與超蓮的緋聞是謠傳，自己跟鄧麗欣分手後已dry足3年，目前仍單身。



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