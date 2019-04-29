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﻿妻兒放首位 陳豪懶理誘惑：對得住良心

2019-04-29 列印
■陳豪透露老婆炮製雪糕蛋糕為幼女慶生。
■本月中陳豪48歲生日，一家人甜蜜慶祝。
■陳豪坦承與太太之間無秘密，電話都可交換睇。
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  陳豪（阿Mo）昨日出席閱讀親子活動，適逢當日是他女兒Camilla(凱婷)的3歲生日，阿Mo透露太太陳茵媺好叻整蛋糕，花兩日為愛女炮製雪糕蛋糕，連自己咖啡產品在設計方面也有問愛妻意見，不過老婆暫時放不低3個仔女，無時間搞生意。

  「安心出軌」事件後，有網民發起「最專一男人」選舉，陳豪榜上有名，他笑笑口說多謝，覺得做人要對得住自己良心，不要傷害人。問他如何處理身邊的誘惑？阿Mo反問有咩誘惑？他的人生目標是太太及3個子女，已得到人生最好的，會將太太及子女放首位。他自認是傳統男人，正所謂男女授受不親，平日拍錫錫戲亦盡量避免，且很多時去應酬都會帶同太太。
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