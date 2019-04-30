《鐵探》角色乞人憎 紅姐驚聞被罵老毒婦

惠英紅榮獲香港電影金像獎及亞洲電影大獎「最佳女配角」，昨晚筵開8圍宴請無線劇集《鐵探》演員及鍾慧冰、陳果導演等慶祝。惠英紅表示，得獎前已接的工作沒加價，多年來獲獎後都不會特別調整片酬，不想似在豬肉枱上拉扯，工作最緊要明碼實價，電影公司也很好，會自動加薪給她，她直認自己在行內屬超偏低薪酬，但只要劇本好則沒所謂。



另外，《鐵探》進入高潮，就算鄭少秋主演的《詭探前傳》加入戰圈爭收視，惠英紅稱不用怕，「大家習慣咗睇我哋，佢嗰套就上網再睇番啦！」惠英紅《鐵探》在劇中的角色乞人憎，內地有網民罵她「老毒婦」，但不明為何要加個「老」字？這亦令她體驗到演劇「入屋」的威力！



