毛姐自薦代言報答救女大恩人

金像影后毛舜筠（毛姐）昨日為代言了8年的健康產品拍攝全新一輯廣告，即使封后後，她坦言沒有加價，因為品牌董事長陳曦齡醫生是她的恩人，因此是講心不講金：「當年細女患上豬流感，無人敢醫又話要隔離，係陳醫生救番我細女。做代言人係我主動要求，我諗唔到有咩可以報答，咁當然都有酬勞。」談到可會夥拍女兒拍廣告，她笑說：「陳醫生無呢個要求，亦知道我兩個女唔鍾意做幕前。」



目前毛姐親力親為經營曲奇店，每推出一個新產品都有好多嘢處理，壓力好大，她亦會貫徹始終慎選劇本，好似《黃金花》、《淪落人》咁要一部就中。



