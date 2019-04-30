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《復仇者4》港票房破1億 美國隊長自爆暗戀「籮霸」

2019-04-30 列印
■《復仇者4》開畫首周全球票房吸逾12億美元，認真厲害。
■基斯早前與籮霸同台，他表示不停提醒自己不要做笨蛋。
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　　《復仇者聯盟4：終局之戰》在全球掀起熱潮，在香港上映6日，票房已經衝破1億元大關。該片在全球上映5日，累積票房更已高達12億美元（約93.6億港元），成為史上首部開畫周已破10億美元（約78億港元）的電影！

　　片中扮演「美國隊長」的基斯伊雲斯，近日登上雜誌封面，更自爆暗戀歌手「籮霸」珍妮花洛庇絲多時，基斯早前在奧斯卡頒獎禮上曾經與「籮霸」同台，他當時十分緊張，不希望講錯話，所以提醒自己說︰「不要做笨蛋，不要說任何說話，因為你都不知道要說甚麼。」圖：資料圖片

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