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麥美恩否認媽咪被點錯相

2019-04-30 列印
■麥美恩認為用自己錢買鑽飾會更開心。
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　　麥美恩昨日為即將拍賣的首飾擔任示範模特兒，她坦言首次戴上價值近五千萬元的貴重鑽戒，感到受寵若驚，她笑言：「我都有買少少投資，將來可以傳給仔女。」記者笑指她應相約緋聞男友許文軒買鑽飾，就不用自掏腰包，麥美恩笑道：「自己買給自己也開心。」

  此外，有指長居加拿大的媽媽被誤會為黃心穎母親，麥美恩表示：「我哋兩家人都識嘅，但未聽過媽咪講被認錯。」

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