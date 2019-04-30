吳奇隆劉詩詩一索得男 樂基兒被囝囝小手偷心

昨日有台灣傳媒報道指吳奇隆太太劉詩詩日前已於台北某醫院順利產子，母子平安。吳奇隆昨日也於微博親自公佈喜訊，他留言：「小朋友報到，母子平安，謝謝大家關心！親愛的媽咪辛苦啦！劉詩詩，謝謝你！」詩詩也轉發了微博並留言：「小朋友超級可愛的。」不過二人並未分享初生兒子的照片。



此外，樂基兒前晚於社交網上載抱B照，宣佈為現任老公誕下兒子Hunter E.。她以英文留言表示不能想像自己的生命沒有了兒子，形容自己被兒子的小手偷了心，大讚兒子是她生命中最美妙的事物，期待用餘下生命陪伴兒子。











