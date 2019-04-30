﻿湊「二寶」10日 極速回春 53歲郭富城風騷買生果慰坐月妻

53歲嘅郭富城，前周專登揀結婚兩周年嘅大日子宣佈喜訊，開心公告31歲國產嫩妻方媛（Moka）再誕小公主「二寶」，由「我們仨」變成四口幸福之家，雙囍臨門！日前，再度榮升人父嘅城城開心閉關湊B女之餘，喺落雨天抽空獨自揸車外出買生果o氹坐月妻。再做老竇嘅佢一身運動裝風騷揀藍苺、蘋果等，就算見到記者都任影唔嬲，仲大派可愛表情包，湊baby10日，心境、外貌都極速回春呀！



美魔男郭富城17年4月成功被方媛收伏，二人奉子成婚，同年9月誕下B女Chantelle。有女萬事足嘅城城自為人父後變成「寵妻王」，不時高調晒恩愛，帶老婆搭頭等艙去杜拜慶祝結婚一周年、去年中又出動其「名貴玩具」、價值520萬嘅新貨林寶堅尼辣跑載靚腿妻食宵夜、月前城城更與大肚妻十指緊扣現身馬場拉頭馬。



城城日前接太太及BB回家後，喺本月18日結婚兩周年大日子，在社交網上載一家四口手牽手嘅照片分享喜悅留言：「今天我很開心，特別的日子，向大家分享我們家裏小喜訊，就是Chantelle當姐姐了，二寶健康可愛，媽媽辛苦了！」三年抱兩，愛大家庭嘅城城心情超興奮，近日幫手湊初生囡囡時連個樣都young晒！



表情多多



日前傍晚6時，戴cap帽嘅young look城城揸四門房車由大坑道寓所，落跑馬地買生果。以往愛買幾百萬辣跑保值嘅城城，為迎接屋企新成員，去年尾添置多一架約百一萬元嘅綠色五座位家庭房車。見佢手拎一個名牌黑色化妝包包，似係隨手拎老婆仔個銀包仔出街囉！快步行去生果檔同老闆say hi就揀咗幾盒藍苺、幾個青蘋果等，與老闆有講有笑，心情好靚。當星級人父見到本報記者走近，城城先微微笑，再擺個靚仔chok樣任影唔嬲。其後，城城又好識做大派「表情包」，唔通見兩個寶貝女見得多，動作舉止都似足小朋友？！臨上車前，記者上前恭喜城城再為人父，問佢湊B生活？城城微笑不語，然後揸車返家。



採訪 : 李權威、梁志明