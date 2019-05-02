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剝完牙聲演Pikachu 鄭中基半邊面麻痹

2019-05-02 列印
■鄭中基與方力申暢談配音的趣事。
■鄭中基有份配音的電影首映禮，老婆帶仔女齊捧場。
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　　鄭中基與方力申昨日到沙田出席電影《POKÉMON神探Pikachu》首映，鄭中基太太余思敏和一對仔女都有到場。鄭中基和小方分別為Pikachu和人類主角Tim配音，鄭中基表示配音當日因為剝牙而打麻醉針，配音時有半邊面還未有感覺，雖不擔心口齒不清，但因沒有知覺，怕咬到口流血及吃熱食不知溫度，幸好順利完成。問到一家人是否經常入戲院睇戲？鄭中基指兒子怕黑之餘，又曾被戲院的音響聲嚇到，「那次帶囝囝去睇最鍾意的恐龍，但他驚到要走，搞到我都無得睇。」

　　至於方力申花了4天才完成配音工作，他笑指用聲音去感動人原來不容易，並很佩服配音人員。

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