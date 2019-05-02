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母女峇里鬥身材 馬詩慧谷胸玩浪

2019-05-02 列印
■王麗嘉更分享自己全裸出浴的相片。
■馬詩慧亦穿上比堅尼，谷出事業線。
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　　馬詩慧與王敏德的二女王麗嘉（Irisa）一向都好大方，盡得名模媽咪馬詩慧遺傳的她，平日絕不吝嗇大晒其美好身材。Irisa近日就與媽咪去了印尼峇里度假，兩母女面對陽光海灘，自然大解放，除了Irisa大晒泳衣照外，馬詩慧亦不示弱，穿上黃色比堅尼谷出事業線，寶刀未老。

　　擁有驕人身材的Irisa一直衣着大膽，更愛在社交網上載性感照，有時尺度大膽到令家人也有微言，但她依然我行我素。今次去到峇里，面對陽光海灘自然大晒長腿及美臀，更留言「I need to live by the beach」，獲網友大讚她身材火辣。

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