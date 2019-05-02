  • 2019年5月2日 星期四
  • 23º
  • 75%
熱門： 求肝續命猝死裸屍泰國杜汶澤

日報新聞 > 娛樂

﻿無線與警務處聯合製作 《機動部隊2019》首齣寫實電視電影

2019-05-02 列印
親臨支持 ■電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安及警務處處長盧偉聰親臨出席支持放映會。
親身上陣 ■拍攝PTU受訓場景，包括楊明﹁食﹂催淚彈以及蔡思貝被噴胡椒噴霧，均由演員親身上陣。
落力宣傳 ■戲中演員張達倫、楊潮凱、李璧琦、伍富橋及安俊豪(左起)對香港警隊肅然起敬。
阿Sir指導 ■一場工廈追捕疑犯戲，阿Sir兼任動作指導，教楊明如何捉人而不造成傷害。
史上首次 ■楊潮凱在劇中飾演水警沙展，亦是香港電視史上首位演水警的演員，他笑言在全新水警輪拍攝時暈船浪，好失威。
水警參與 ■劇集有水警參與拍攝，警務處更借出水警輪與D9快艇拍攝追截走私行動。
真實裝備 ■以往有關警察的劇集與電影所用的制服與裝備均由道具公司提供，但《機動部隊2019》在警方支持下可以真裝備拍攝。
受訓被鬧 ■拍攝前阿Sir會跟演員對稿，例如盤問疑犯的對答等，另PTU受訓時被阿sir嚴厲斥責的情况亦會呈現。
Previous Next

　　欣逢今年是香港警隊成立175周年，無線電視與香港警隊聯合製作4集的電視電影《機動部隊2019》，全實景及全真實警務人員參與拍攝，展示出香港警隊的正面形象，讓廣大市民更認識香港警隊的運作。而今次由警方全力支援拍攝，資料搜集及製作認真程度前所未有。周二下午在灣仔警察總部舉辦放映會，警務處處長盧偉聰與電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安(Mark)亦有出席，兩位高層對眾演員的認真表現不斷讚好。

《機動部隊2019》由李志倫(Jacky Lee)監製，鄧惠儀及陳燕華編審，5月12日起逢星期日晚上11時一連4集於無線電視翡翠台播映，亦可於警隊社交平台及myTV SUPER重溫。電視電影由楊明、蔡思貝、李璧琦、陳庭欣、楊潮凱、張達倫、胡渭康及伍富橋等主演。

警務處全力支持

　　監製透露《機動部隊2019》是首部電視電影獲香港警務處全力支持拍攝，逾百真警察參與演出，希望透過劇集向觀眾展示警務工作與真實故事，故此會呈現PTU受訓及執勤過程，還有過往香港電視電影及電視劇從未拍攝過的水警工作，電影中可見到警務處首次借出兩艘水警輪與D9快艇拍攝追捕場面，還有拍攝失蹤女嬰案，以及將山嶺還原堆填區場景而進行搜山行動等。

全年有慶祝活動

　　香港警隊成立175周年，特別舉辦一連串以「守護香港　服務社群175載」為主題的慶祝活動，活動由年初開始，由「警隊175周年大匯演暨警民同樂日」打響頭炮，除了早前舉行的「邊警」趣遊導賞團、長洲警署「專業同創」開放日、「PH Race」挑戰賽及「少訊四十五周年開放日」等等，稍後還會有多項慶祝活動陸續舉行，全年慶祝活動包括警署開放日、警隊歷史建築物導賞團及展覽、慈善音樂會等。而獲評為三級歷史建築的山頂警署獲選為港島總區舉行開放日地點，並於6月開放予公眾人士參觀。

　　此外，為紀念警隊在1844年5月1日成立，香港郵政於4月30日發行名為「我們的警隊」的特別郵票；而警隊並會出版一本紀念特刊，介紹警隊在過去175年的歷史和發展。

myTV SUPER推出「警察系列」專區：

　　為配合香港警隊成立175周年，myTV SUPER於4月30日推出「警察系列」專區。《小齒輪》介紹為警隊默默付出的非警務人員；《同行一天》讓市民近距離了解警隊不同崗位的工作，聆聽他們的人生故事；《警署內望》帶大家走訪香港不同的警署，揭開他們神秘的面紗。還有「Madam教你考警察」的招募資訊，以短片方式與大家分享投考警察的小貼士。另外，專區中還有一系列由TVB製作，以警察為題材的經典劇集重溫，包括《新紮師兄》、《獵鷹》、《刑事偵緝檔案》及《陀槍師姐》等。

撰文：本報記者
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd