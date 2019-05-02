﻿無線與警務處聯合製作 《機動部隊2019》首齣寫實電視電影

欣逢今年是香港警隊成立175周年，無線電視與香港警隊聯合製作4集的電視電影《機動部隊2019》，全實景及全真實警務人員參與拍攝，展示出香港警隊的正面形象，讓廣大市民更認識香港警隊的運作。而今次由警方全力支援拍攝，資料搜集及製作認真程度前所未有。周二下午在灣仔警察總部舉辦放映會，警務處處長盧偉聰與電視廣播有限公司集團行政總裁李寶安(Mark)亦有出席，兩位高層對眾演員的認真表現不斷讚好。



《機動部隊2019》由李志倫(Jacky Lee)監製，鄧惠儀及陳燕華編審，5月12日起逢星期日晚上11時一連4集於無線電視翡翠台播映，亦可於警隊社交平台及myTV SUPER重溫。電視電影由楊明、蔡思貝、李璧琦、陳庭欣、楊潮凱、張達倫、胡渭康及伍富橋等主演。



警務處全力支持



監製透露《機動部隊2019》是首部電視電影獲香港警務處全力支持拍攝，逾百真警察參與演出，希望透過劇集向觀眾展示警務工作與真實故事，故此會呈現PTU受訓及執勤過程，還有過往香港電視電影及電視劇從未拍攝過的水警工作，電影中可見到警務處首次借出兩艘水警輪與D9快艇拍攝追捕場面，還有拍攝失蹤女嬰案，以及將山嶺還原堆填區場景而進行搜山行動等。



全年有慶祝活動



香港警隊成立175周年，特別舉辦一連串以「守護香港 服務社群175載」為主題的慶祝活動，活動由年初開始，由「警隊175周年大匯演暨警民同樂日」打響頭炮，除了早前舉行的「邊警」趣遊導賞團、長洲警署「專業同創」開放日、「PH Race」挑戰賽及「少訊四十五周年開放日」等等，稍後還會有多項慶祝活動陸續舉行，全年慶祝活動包括警署開放日、警隊歷史建築物導賞團及展覽、慈善音樂會等。而獲評為三級歷史建築的山頂警署獲選為港島總區舉行開放日地點，並於6月開放予公眾人士參觀。



此外，為紀念警隊在1844年5月1日成立，香港郵政於4月30日發行名為「我們的警隊」的特別郵票；而警隊並會出版一本紀念特刊，介紹警隊在過去175年的歷史和發展。



myTV SUPER推出「警察系列」專區：



為配合香港警隊成立175周年，myTV SUPER於4月30日推出「警察系列」專區。《小齒輪》介紹為警隊默默付出的非警務人員；《同行一天》讓市民近距離了解警隊不同崗位的工作，聆聽他們的人生故事；《警署內望》帶大家走訪香港不同的警署，揭開他們神秘的面紗。還有「Madam教你考警察」的招募資訊，以短片方式與大家分享投考警察的小貼士。另外，專區中還有一系列由TVB製作，以警察為題材的經典劇集重溫，包括《新紮師兄》、《獵鷹》、《刑事偵緝檔案》及《陀槍師姐》等。



撰文：本報記者