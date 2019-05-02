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商場閃現10分鐘 ﻿崔始源﻿﻿襲港恨識女友﻿

2019-05-02 列印
■始源全程笑笑口和粉絲見面。
■始源吸引大批fans捧場。
■始源昨午在fans和保安護航下步出機場，演員李嘉亦有份任保安。
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　　韓星崔始源昨日來港出席一個護膚品牌活動，吸引過千Fans圍觀，逼爆四層商場。一向親民的始源在台上閃現10分鐘，以廣東話和普通話冧粉絲外，又提到正在拍攝新劇《政壇欺望》，表示現實中恨拍拖，但拒絕閃婚。

　　崔始源最近忙於拍劇，昨日抽空來港出席活動，但工作人員事前表明不能問有關勝利的問題。

　　講到正在熱播的新劇《政壇欺望》，始源表示昨晚回韓後要繼續拍攝，他在戲中飾演一名騙子，與女主角李宥英在第二集就有吻戲，兩人在劇中相識不久即閃婚，問他現實中會否這樣？始源笑說：「劇中進度很快，但現實不會這麼容易。（你會想拍拖嗎？）工作和戀愛一樣重要，如果遇到這個人，都希望能和她一起走這條美麗的路。」另外，Super Junior成員圭賢即將退伍，始源表示大家很久沒見，若將來齊人開騷，香港一定是其中一站。

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