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飯聚大合照洩「蜜」林峯張馨月貼頭晒愛

2019-05-02 列印
■林峯和張馨月着黑色情侶衫貼頭合照。
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　　林峯去年3月宣佈與拍拖5年的吳千語分手後，其後戀上內地模特兒張馨月，不過林峯對於新戀情保持低調，當年他曾在公開場合大方談及吳千語，更試過連講七次好愛對方，相反與張馨月拍拖後，鮮有多提感情事。不過昨日蔡一智在社交網站上載一張飯聚的大合照，相中可見林峯帶同女友張馨月出席，兩人更齊齊穿著黑色情侶衫，林峯還大方搭着女友膊頭影相，張馨月亦小鳥依人般倚偎着阿峯，相當Sweet。

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