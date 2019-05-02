問到今個母親節會否跟緋聞男友黃宗澤的媽媽慶祝？Rose說：「我照顧咗自己媽咪先啦！（是否跟黃宗澤拍拖中？）唔係呀！我講過想認識台灣男仔，我國語都OK，但仲未有這個人出現，仍需要點時間，但不用急，慢慢來。」
發福陳嘉桓坦認放縱飲食
問到今個母親節會否跟緋聞男友黃宗澤的媽媽慶祝？Rose說：「我照顧咗自己媽咪先啦！（是否跟黃宗澤拍拖中？）唔係呀！我講過想認識台灣男仔，我國語都OK，但仲未有這個人出現，仍需要點時間，但不用急，慢慢來。」
德仁即位 長假期慶典 日本 「令和熱」 掀港客血拼潮
明仁前天退位，太子德仁昨天登基，成為第一百二十六任天皇，日本進入「令和」新時代。天皇德仁發表講話，稱會誠心祈求人民安樂和世界和平。日本上周六起連放十天長假，本報記者日本直擊市面湧現大量紀念「令和」年號...
2019-05-02
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法庭文件揭已改口認罪 港產前CIA人員向華洩美機密
擁有香港永久居留權的前美國中情局（CIA）情報人員李振成（Jerry Chun Shing Lee），去年一月被美國指控為中國當間諜後一直還押，同年五月被控三項間諜罪名，指李振成向中國政府透露危害美國的國防資料，最高可被判終身監禁。李振成早前於預審中不認罪，但根據美國法庭文件紀錄，顯示李振成會於當地時間周三（一日）認罪。 根據法庭文件紀錄，李振成將於周三在維珍尼亞州亞歷山德里亞聯邦法院，出席更改答辯聆訊（change-of-plea hearing）。法庭文件記錄沒有顯示他將會承認哪一條控罪，亦不清楚他是否會請求較輕的指控或較輕的判決，而李的代表律師回覆媒體時，表示不予置評...
2019-05-02
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美指馬杜羅擬流亡古巴被俄勸阻 委內瑞拉政變 軍車撞人惹民憤
委內瑞拉局勢急速惡化，反對派領袖瓜伊多周二號召軍民起義推翻總統馬杜羅，觸發暴力衝突，有裝甲車衝撞示威者，造成超過七十人受傷。 自行宣誓為臨時總統的反對派領袖兼國會議長瓜伊多（Juan Guaido）周二號召軍民起義推翻總統馬杜羅，宣稱已展開推翻馬杜羅的「最後階段」行動，獲得數以百計群眾響應，大批瓜伊多支持者和倒戈的軍人響應號召，在首都加拉加斯的拉卡洛塔空軍基地附近上街，觸發連場激烈衝突。 網上流傳的影片顯示政府軍出動裝甲車，蓄意在街上撞向反政府群眾，軍警一度發射橡膠子彈和實彈，又以催淚彈驅趕示威者，激起更大民憤。醫院消息指，連串衝突造成七十多人受傷，其中四十二人被橡膠子彈射...
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屋苑連錄用家承接
據《星島地產網》報道，二手再錄首置客承接個案，世紀21奇豐區域經理李仕明表示，大圍名城1座中層SD室，面積742方呎，三房連套房間隔，原叫價1400萬，獲用家以1350萬承接，呎價18194元。原業主...
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三大指數向下 美股挫162點 儲局懶理特朗普 利率不減
蘋果公司業績勝預期，刺激股價大漲6.2%。美股早段最多升79點，聯儲局今晨公佈議息結果，一如市場普遍預期利率維持不變，聯儲局主席鮑威爾出席記者會，稱儲局對目前政策取向感到舒服。鮑威爾又稱，目前看不到支...
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歐霸四強蝙蝠爆廠
阿仙奴於英超爭入前四的機會渺茫，將帥明言在歐霸奪冠來取得歐聯門券是最後目標，今晚四強首回合主場對華倫西亞不容有失。然而該隊防線近期呈現不穩，相反蝙蝠軍團今季歐霸演出穩定，而且火力分散，今晚有力反客為主。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 目前阿仙奴於英超落後第四位的車路士兩分，失去爭入前四的主動權，領隊烏尼坦言爭奪歐霸更為重要︰「靠聯賽前四取得下季歐聯資格的可能性已經不大，反而令我們有更大動力要捧走歐霸冠軍。」 只不過，兵工廠最近中門大開，近三場英超失九球，每仗均失掉三球，以致期間錄得全敗劣績。該隊周一...
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新911抵港 古典又創新
保時捷上周在港推出全新第八代911（992型），代理在尖沙咀1881 Heritage舉行傳媒及VIP預覽會，聽聞新車認購者眾，首批最快今年第四季交車。文、圖：彭志揚 今次率先來港露面兩輛新9...
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努力自療 拍外景搵位唞氣 馬國明笑言食得瞓得乜都OK
「安心偷食」事件發生半個月，被封為「絕世好男人」的馬國明早已收拾心情如常開工拍新劇《降魔的2.0》。上周四晚深夜11時，馬明現身山頂拍攝外景，戲內投入好少NG，戲外只要有數分鐘等候時間，馬明都會離群靜...
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巴士的點評——宋教仁與袁世凱的敗亡故事
一百零七年前中國革命黨推翻滿清政府，建立中華民國，實行初生而且脆弱的民主制。當時百廢待興，中華民國選出袁世凱作為大總統，讓清朝皇帝和平遜位。初步穩住局面之後，就籌備議會選舉。 中華民國第一屆正式選舉的議會也由參、眾兩院組成，大方向抄美國制，參議院議員主要來自二十二個行省，每省派出十人，另外，由學者組成的「中央學會」選出八人，再加上華僑選出的六人，組成參議院。眾議院按人口比例產生，每八十萬人選出一名眾議員，而每省最少有十名眾議員。當時的參眾兩院一共有八百名議員，被稱為八百羅漢。不過，由於民智未開，對選民資格設立交稅等嚴格限制，在當時四億人口中，據說只有四千二百九十三萬人在這次...
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順理成章——踢波講馬 皆講默契
筆者熱愛賽馬同時也喜愛踢足球，早前很榮幸可隨「贏在起跑線」足球隊跟「叻哥」陳百祥領軍的晨曦對壘。在緊密的馬季內忙裏偷閒，也可藉出身汗來充充電。 還記得當日對方整體技術均具職業水準，但我們隊中各人在逆境中仍奮力頑抗，兼憑一次突擊取得入球。這次比賽雖最終敗給對方，但「贏在起跑線」各球員賽後均十分愉快，因為始終拉雜成軍，大家踢起來仍有不錯的默契，實在難得。後來另有一場跟騎練足球隊的比賽，「贏在起跑線」球隊的表現便再進一步。 在賽馬現場評述的節目中，各主持人的默契也十分重要。每個人都有自己的觀點或論據，要在有限時間內各述己見，實要懂得互相配合。當輪到發言時，便要長話...
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