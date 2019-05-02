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發福陳嘉桓坦認放縱飲食

2019-05-02 列印
■陳嘉桓拖住4歲弟弟合照。
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　　陳嘉桓（Rose）昨日出席商場活動，母親和4歲弟弟亦有到場支持。穿上Tube Top短裙的Rose大騷長腿，不過塊面發晒福仲驚現雙下巴，她直言最近放縱飲食，因此要立即Keep fit，事關即將與王賢誌和關禮傑等開拍輕鬆愛情新片，並會飾演性感秘書的角色。

　　問到今個母親節會否跟緋聞男友黃宗澤的媽媽慶祝？Rose說：「我照顧咗自己媽咪先啦！（是否跟黃宗澤拍拖中？）唔係呀！我講過想認識台灣男仔，我國語都OK，但仲未有這個人出現，仍需要點時間，但不用急，慢慢來。」

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