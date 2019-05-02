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朱晨麗候命重拍《法證IV》

2019-05-02 列印
■朱晨麗稱暫未收到重拍通告。
■Sammi連日為個唱操練。
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　　黃心穎因「安心出軌」致事業直插谷底，無線決定換角重拍重頭劇《法證先鋒IV》心穎的戲份，估計損失過千萬元。有份拍《法IV》的朱晨麗昨稱尊重公司決定，又坦言「希望這個BB(《法IV》)可以健康出世」。朱朱在《法IV》演黃浩然胞妹，心穎則是浩然與鄭希怡之間的「第三者」，朱朱勸心穎不要介入但不成功，心穎在戲外現實中就真的介入了許志安和鄭秀文（Sammi）婚姻！此外，已原諒老公許志安出軌的Sammi已收拾心情，全力備戰7月紅館個唱，昨日亦上載短片分享近況。

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