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《怒火》連場打戲　霆鋒預咗再傷舊患

2019-05-02 列印
■霆鋒昨午返抵香港，表現風騷。
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　　謝霆鋒昨午12時步出香港機場，他透露返港是要拍攝陳木勝執導的新片《怒火》，拍檔有甄子丹，並將留港一星期，而該片主要在港取景，亦會到澳門拍攝，預計拍全片需時兩、三個月。問到陳木勝的電影應該有不少高難度動作，霆鋒坦言有連場打戲，為角色密密操練體能和兵器，已預料拍攝時再傷及舊患。

　　此外，原本霆鋒心情靚爆企定定有問必答，當記者提到一對兒子早前在新加坡玩，霆鋒表示知道，並謂「是之前的事」。當問到會否有時間陪兒子去玩，他笑住回應：「咁玩咗我又話你知咩！」

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