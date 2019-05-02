﻿努力自療 拍外景搵位唞氣 馬國明笑言食得瞓得乜都OK

「安心偷食」事件發生半個月，被封為「絕世好男人」的馬國明早已收拾心情如常開工拍新劇《降魔的2.0》。上周四晚深夜11時，馬明現身山頂拍攝外景，戲內投入好少NG，戲外只要有數分鐘等候時間，馬明都會離群靜一靜，最鍾意摸黑行入無燈光小路眈天望地，搵個私人空間唞啖氣！正如鄭秀文話齋：「要誠實面對在這過程中偶爾衍生的情緒感受，這是必須的過程，沒有捷徑啊。」馬明亦強調自己乜都OK，食得瞓得，大家唔使擔心佢。



隨着黃心穎於4月26日避走美國洛杉磯，「安心偷食」事件終告暫緩。暴風雨過後，心中放晴的鄭秀文選擇勇敢面對，迎接藍天來臨！而馬國明在事件之始亦大膽走出嚟表達內心感受，強調由嬲變到擔心，坦言「嚟緊我都會好專心我嘅工作，我會繼續拍好我嘅戲，其實我仲開緊工嘅，我唔希望影響呢部戲嘅進度。」馬明無吹水，心穎出事後日日寄情工作，亦為自己打氣，在社交平台上載一張開工自拍照並留言：「繼續，努力工作」。



行埋一邊若有所思



上周四晚，馬明要拍攝一場跟黃智雯帶住何遠東個「龍貓仔」上山捉精靈的戲份，因為童星不能收太夜，劇組要盡快趕工，馬明及黃智雯非常專業，甚少NG，而「龍貓仔」要花較多時間，拍完又拍。一直企喺鏡頭外Stand by的馬明等等吓突然離群，獨自向瞭望台行去，沿途漆黑一片，只見佢沿路眈天望地，若有所思，匿埋唞啖氣後，馬明好快折返歸隊，無影響拍攝進度。記者所見，馬明較以往沉默，唔使埋位時只會呆企一邊，或者撳電話，及望住個無畫面的「playback芒」，黃智雯見狀亦不敢上前打擾。轉景時，馬明又獨自行去附近涼亭中靜思，空氣瀰漫憂傷感。



努力搵錢先最實際



問馬明係咪刻意行開唞吓氣，佢再三強調自己無嘢：「唔係行開避靜，只不過未去過嗰忽，行過去望吓啫，我冇嘢，邊有嘢啫，ok喎，心情ok，乜都ok，食得瞓得，所有嘢都正常，拍感情戲都冇問題，哈！有咩問題呀？點解你會咁問嘅？(咁感情生活呢？) 正常，總之我開工正常，所有嘢都冇回應喇，講乜都俾人寫，唔好畀話題人寫。(你之前張的士車廂自拍好悴憔喎！) 我特登影到自己瘦啲嘛，哈哈，我冇嘢。」



再問馬明係咪寄情工作，馬明腦筋清晰，笑言「日日都要正常開工㗎啦，套劇都未拍完。」他更自爆《降魔的2.0》拍多個幾月便煞科，之後唔會攞假再緊接拍新劇：「公司叫開劇咪開囉，我一向有劇就拍，冇乜特別。快啲過咗件事就算啦，搵錢最實際。(實際過愛情？)咁要食飯㗎嘛。」而黃智雯亦大讚馬明係專業演員，即使兩人拍感情戲都冇問題。



採訪：方騫平 攝影：李權威