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拍劇為教囝囝談戀愛 ﻿陳錦鴻：﻿﻿﻿﻿怕佢太認真受傷﻿

2019-05-03 列印
■錦鴻謂當日為照顧囝囝減產，現在囝囝開始長大，他也會多做幕前工作。
■劇中錦鴻演的「孫逸」和雯女演的「馬淑湘」，表面上是對恩愛夫妻。
■錦鴻為了囝囝駕樺，可以停工，也可以接劇，一切以兒子為重心。
■錦鴻跟杜雯惠結婚 15年，直言是感情多於愛情，話題亦圍繞囝囝居多。
■錦鴻提到婚後每日都有誘惑，但自己只敢想唔敢做。
■背着能幹的「馬淑湘」，「孫逸」還搭上太太的親妹、賢良淑德的「馬淑媛」。
■未長大的「孫逸」，兩個仲未夠，還迷戀插畫家「許或然」。
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　　陳錦鴻自從15年為港視拍完《末日+5》後，已有段日子冇正式拍劇，年初他跟港視完約，最近終有新作品出街，首度跟鄧萃雯孭飛拍ViuTV新劇《婚內情》。錦鴻坦承今次接拍一次過滿足幾個願望，能夠跟要求高的雯女合作已夠開心；又可借演戲過下拍拖癮；最重要是為已11歲的囝囝駕樺談戀愛鋪路，因他擔心患有自閉症的駕樺太認真，感情路易受傷。　採訪：杜淑霞

攝影：李權威　場地：香港觀塘帝盛酒店

　　錦鴻13年尾簽約港視4年，最終只參演了《末日+5》，到港視終止製作，他仍預留時間給港視，所以只在16年拍過港台劇《人間有情：天使小號》。錦鴻今次接拍《婚內情》，他直言主題和拍檔都好重要，「我之前未同雯女合作過，一直都好想搵機會同佢拍戲，而今次主題亦都想演，講我有唔止三個女人，仲要各有特色，我本身結咗婚咁多年，可以滿足吓拍拖癮都唔錯，哈哈！」

教囝囝睇女仔

　　不過講到最主要原因，錦鴻解釋是想教識個仔正確愛情觀，「呢個世代嘅人，點可以唔去試多啲，應該多啲去體驗唔同嘅愛情，到結婚先至專一都未遲，同埋囝囝有自閉症，怕佢對愛情太過認真會受傷害，所以應該同多啲唔同嘅女仔拍拖談戀愛，我預咗到時同個仔一齊煲呢個劇，我平日都鍾意同個仔一齊睇吓女仔，譬如一齊睇網球大賽傾邊個女網球手靚，喺街都會望吓，教佢正確價錢觀。」

　　講到04年跟杜雯惠結婚，多年來感情如何保鮮？錦鴻話最重要都是溝通，「我哋有乜都會攞出嚟講，譬如當年我赤腳行路，太太唔鍾意，我都會尊重佢改，我又會同佢講怕影響佢健康，想佢夜晚12點前盡量返屋企休息。」問到15年來有冇誘惑出現，他即笑着說：「每日都有誘惑，但我爸爸好早過身，阿媽係個嚴母唔啱就打，習慣循規蹈矩，好多嘢只敢想唔敢做，唔好話偷食，我連口花花撩吓女仔，都會覺得好內疚。」講到有指「安心偷食」事件有助該劇宣傳，他覺得呢個情況現實好普遍，劇集只是反映現況。

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