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﻿有巨胸新歡好風騷 金剛笑住食魚生飯

2019-05-03 列印
■得閒返香港嘅金剛約朋友行街，但佢係咁易揭吓衫，購物欲麻麻。
■食魚生飯嘅金剛食得唔太專心，成日周圍望。
■着住大外套嘅金剛同朋友研究電子煙，邊講邊笑。
■金剛於社交網以「我的女人」公開戀情，發出兩張與女友各自捏着大家塊面的照片晒恩愛。
■金剛前女友陳蕊蕊，睇得出金剛擇偶嘅標準。
■非常好身材嘅梁云菲全身共有12個紋身，私密處亦有一個。「新金剛嫂」言論一向大膽，曾坦言不喜穿Bra出街，還指台灣人對凸點睇得太嚴重。
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        17年，金剛同TVB約滿後就回歸台灣發展，偶然都會回港出席活動搵外快。日前，38歲嘅金剛公告同32D台灣藝人梁云菲拍拖，「新金剛嫂」同金剛一樣成身「公仔」，兩人拍拖數月不時在網上放閃，最鍾意留下肉麻互冧字句。搵到大胸索囡囡嘅金剛相當風騷，同朋友食魚生飯都食到笑。

        金剛好識食，以往女友都擁有好Body，新女友名叫梁云菲（Nana），14年擔任電視節目《國光幫幫忙》的「國光女神」，經常大騷火辣身材。網民對於金剛又交到好女友都相當「葡萄」，認為他前世肯定做了甚麼好事。

　　日前下晝五點，氣溫28度，着住Gore-tex外套嘅金剛同朋友去百德新街Shopping，見佢入到舖隨意行個圈，揭吓衫，好快就走，然後同朋友去食夏威夷魚生飯，佢揀選坐喺戶外位置方便食電子煙，可能有拖拍心情好，唔怕熱嘅佢邊食邊笑，心情非常好。

採訪：梁志明
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