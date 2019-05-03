  • 2019年5月3日 星期五
  • 19º
  • 90%
熱門： 雅蘭中心杜汶澤求肝續命中美行為藝術

日報新聞 > 娛樂

杜汶澤拖糧聲大夾惡 ﻿程美段接受道歉：﻿﻿人需要尊重﻿

2019-05-03 列印
■程美段早前演出杜汶澤的節目。資料圖片
■杜汶澤在短片中向程美段鞠躬道歉。 網上圖片
■田蕊妮指老公沒有拖家用。
Previous Next

　　杜汶澤早前被揭拖欠程美段（Kiwi）演出網上節目酬勞三個月後，提醒同業「小心此人」疑要斷女方星途，女方發放錄音揭破杜方謊言，杜汶澤仍維護失職員工，指責Kiwi不應向傳媒透露被拖糧，惹來不少網民群起要求杯葛杜的節目。杜汶澤前晚終拍片向Kiwi道歉。



　　杜汶澤前晚短片中向程美段（Kiwi）多次講「對唔住」及鞠躬道歉，曾在TVB節目《美女廚房》擔任美女學徒的Kiwi昨日在網上表示，「啱啱收到杜汶澤先生真誠嘅道歉，我程美段公開表示接受，同時欣賞你願意喺幾千人嘅直播中和解呢件事……呢個世界任何一個人都要食飯……任何一個人都需要尊重。」因她相信雙方所言是出自真誠，故不會再和杜合作，她亦不再回應此事件。

　　杜的老婆田蕊妮昨被問到老公為拖糧鞠躬道歉時，她坦言支持，問到老公有冇試過拖家用？阿田道：「冇，我哋好獨立。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd