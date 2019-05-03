杜汶澤拖糧聲大夾惡 ﻿程美段接受道歉：﻿﻿人需要尊重﻿

杜汶澤早前被揭拖欠程美段（Kiwi）演出網上節目酬勞三個月後，提醒同業「小心此人」疑要斷女方星途，女方發放錄音揭破杜方謊言，杜汶澤仍維護失職員工，指責Kiwi不應向傳媒透露被拖糧，惹來不少網民群起要求杯葛杜的節目。杜汶澤前晚終拍片向Kiwi道歉。







杜汶澤前晚短片中向程美段（Kiwi）多次講「對唔住」及鞠躬道歉，曾在TVB節目《美女廚房》擔任美女學徒的Kiwi昨日在網上表示，「啱啱收到杜汶澤先生真誠嘅道歉，我程美段公開表示接受，同時欣賞你願意喺幾千人嘅直播中和解呢件事……呢個世界任何一個人都要食飯……任何一個人都需要尊重。」因她相信雙方所言是出自真誠，故不會再和杜合作，她亦不再回應此事件。



杜的老婆田蕊妮昨被問到老公為拖糧鞠躬道歉時，她坦言支持，問到老公有冇試過拖家用？阿田道：「冇，我哋好獨立。」



