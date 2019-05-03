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2019年Billboard音樂頒獎禮 主要獎項得獎名單

2019-05-03 列印
　　最佳歌手：Drake

最佳男歌手：Drake

最佳女歌手：Ariana Grande

最佳團體：BTS

最佳串流歌曲歌手：Drake

最佳銷量歌曲歌手：Drake

最佳饒舌歌手：Drake

最佳饒舌男歌手：Drake

最佳饒舌女歌手：Cardi B

最佳巡唱歌手：Ed Sheeran

最佳R&B歌手：Ella Mai

最佳R&B男歌手：The Weeknd

最佳R&B女歌手：Ella Mai

最佳搖滾歌手：Imagine Dragons

最佳社交媒體歌手：BTS

偶像獎：瑪麗嘉兒

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