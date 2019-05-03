﻿首做打女 滿身傷痕無忽好肉 姚子羚瘋狂飛踢連環撻

姚子羚在TVB劇《同盟》中着緊身裙，大騷美好身材，加上小試牛刀露兩手打得幾好，令人刮目相看。拍攝中的新劇《唐人街》再下一城，處女下海做打女，打得之餘仲精通兵器峨嵋刺，再結合武術同舞蹈，加上斜膊露腰又高釵嘅戲服，將她32B、23、33優美身段表露無遺。日前子羚拍一場勇救爸爸場口的戲份，穿上泰國女子性感戲服的她出盡力瘋狂飛踢加連環撻，修長美腿不斷在空中「發吓發吓」，難怪佢話踢到抽筋。



38歲姚子羚打得又睇得，由於佢唔係力量形嘅演員，所以監製文偉鴻（Jazz）特意安排她大耍靈巧多變嘅峨嵋刺，以柔制剛。當日拍攝場口講述陳展鵬、伍允龍及唐詩詠拯救姚子羚，前兩者不斷打打打擊退刀手，唐詩詠則幫手推倒竹枝堵塞去路，期間不慎被竹枝鎅損手。



打到成手瘀痕



記者現場所見，雖然子羚首次以打女身份拍打戲，但身手敏捷，手腳協調，靈巧地閃動峨嵋刺，加埋擘髀踢腿、側踢腿、外擺腿、內擺腿、後撩腿乜都有，有板有眼，勁度十足。不過，由於太用力，搞到腳趾抽筋，要展鵬扶她坐低，再幫她拉筋。唞咗一陣，子羚又要被兩個武師凌空拋高，撻生魚咁撻落「塌塌米」嚟配合動作畫面，見到佢索晒氣，認真辛苦晒，子羚坦言拍得幾辛苦：「打到滿身傷痕，用遮瘕膏局部遮都搞唔掂，最誇張要用噴槍將遮瘕膏噴晒成隻手。」



畀陳展鵬踩親



雖然打到傷晒，但子羚話角色好有挑戰性，「可突破平日柔弱角色嘅框框，好彩大家都好照顧我，伍允龍有提我注意嘅地方，又同我搽藥酒散瘀。同埋着呢套衫要露腰、露手臂，唔可以亂食嘢，要Keep fit保持最好狀態。」子羚每次打完都會緊張睇playback，「今次有好大量打戲，比《同盟》打得仲多，冇舞蹈同功夫底係吃力啲，其中有場戲係講展鵬救我，跳入鏡幫我擋，點知佢一跳入鏡就踩住我腳背，嘩，佢個死嘢踩瘀咗我，我着住對高踭鞋，被踩嗰吓真係食到正，腳背即時腫起，連佢都忍唔住笑住話：『今次真係踩住人上位喇！』」不過，展鵬都好緊張成日打嚟問我有冇事呀？唯有罰佢下次請我食素。



採訪：方騫平 攝影：張詠森