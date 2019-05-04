推出網上清談節目 ﻿張學潤﻿﻿路芙﻿﻿齊爆娛圈秘聞﻿

張學潤（Nelson）日前在專欄大爆某電視台女主持曾做第三者搶人夫，更提到第三者的姊妹之後加入娛樂圈，引發網民「緝兇」。咁啱Nelson與前DJ路芙將於本月中推出網上清談節目《我們篩》，內容也會爆娛圈八卦秘聞，他們會「篩選」好人好事、衰人賤事與大家分享。對於專欄所寫的，Nelson稱只是有感而發，大家覺得係邊個就邊個，他不會再作任何回應，以免被指抽水。



撰文：李佩儀 攝影：李權威



場地：Belon Vin Restaurant



提到點解會構思有關節目，路芙稱：「娛樂圈好被動，點解要等人搵我哋去做節目？O依家係互聯網嘅世界，本身我又有自己channel，我哋自己做個全新節目咪得囉。」加上有感電視台的清談節目買少見少，兩人認識20多年又未合作過，Nelson說：「我同路芙嘅性格都係有嗰句講嗰句，大家又做開主持，所以好合拍。」他表示每集會跟路芙定個主題再發揮，早前拍攝了三集，只需兩小時，而做後期先最嘥時間，路芙續說：「後期全部由我包辦，除咗剪片，仲會加opening嘅video同好多effect落去，等個內容豐富啲，所以整一集都要6個鐘。」



而節目內容除了講鬼故和潮流扮靚資訊，他們還會大談娛圈八卦新聞，兩人齊聲表示：「入行咁多年太多秘聞可以講。」如果請到嘉賓，路芙笑言會逼佢哋爆自己啲衰嘢。



迫嘉賓爆料



Nelson續說：「佢唔爆就我哋爆，因為請得上嚟都係熟朋友，玩得嘅。」現場還會有live band，路芙稱：「我哋夾咗隊新band叫All For One，會有opening song同closing song，如果有artist要唱歌，佢哋仲可以伴奏O添。」暫定本月中推出第一集，之後每兩星期一集，每集約30分鐘，並安排在本港和內地的網上平台播出。



