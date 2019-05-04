協助泰國低收入母親就業 ﻿何林恬兒﻿﻿支持婦女自強﻿

Eco Drive及EMPACT 28創辦人何林恬兒前日出席國際品牌Chloé舉行的春夏系列派對，今次何林恬兒與品牌再度合作，聯同社會企業Yellow Leaf Hammocks為活動製作吊牀，透過社企項目幫助泰國一班低收入母親創造就業機會，以雙手製作吊牀為家庭帶來穩定收入。



何林恬兒與母親謝玲玲，還有楊張新悅、張翡玶、方瑀璠、陳蕾安、伍靜麗、李家彤等，前日均有出席國際品牌Chloé舉行的派對。



去年11月，該品牌於圓方的專門店開幕曾邀何林恬兒與Eco Drive其他創辦人出席，雙方因而決定展開別具意義合作項目。鑑於項目非常成功，何林恬兒與該品牌因此展開今次合作。是次致力為貧困婦女創造長久就業機會的社會企業Yellow Leaf Hammocks，按照Chloé今年春夏系列色調製作三張吊牀，成為派對矚目焦點。



育有一子一女的何林恬兒表示，對環境及婦女自強兩大議題尤其關注，從而為社會及環境帶來正面改變，她除了創辦Eco Drive，也成立EMPACT 28投資公司，專門資助女性創業家及企業，協助其打入亞洲市場。何林恬兒在活動上談到：「我相信Yellow Leaf Hammocks是一種創新的方案。吊牀由泰國Phrae省份的母親製作，透過自己雙手和努力，為家庭創造就業機會和穩定的收入來幫助改善三個社區的生活，幫助他們突破極端貧困的循環。」



何林恬兒續稱：「作為兩個孩子的母親，我的孩子的幸福就是我的首要任務。我一直努力為孩子們提供最好的未來。我想幫助其他母親做同樣的事情。女性應該感到賦予權利，能夠自主，生活上得到更多選擇。」



