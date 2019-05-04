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諸葛加國誕細仔歸港 分享兩子得意「近」照

2019-05-04 列印
■素顏Marie面尖尖，皮膚白滑。
■Marie分享長子和初生幼子的相片。
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　　向來身形纖瘦的名媛諸葛紫岐（Marie），上周忽爆喜訊，公佈上月初在加拿大秘密生豬B仔，Baby重6.8磅，5歲大仔Arthur更為弟弟挑選名字叫Andersen。當日人妻又表示以自然分娩生產，要體驗生B十級陣痛。

　　近日已回港坐月的Marie昨日po了多張素顏拼圖相上社交網，留言「我就是我」，相中的Marie面尖尖，皮膚白滑，全無生完BB的腫脹，得天獨「瘦」。

　　之後再輪到晒初生B仔和哥哥的比對相，她將兩個囝囝的眼、鼻、口近攝拼合照作對比，簡單留了「兄弟」二字，表示兩小兄弟好似樣呢。

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